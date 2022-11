Em São Paulo, Prefeitura e Google discutem parceria em projetos voltados para escolas de Passo Fundo

O prefeito Pedro Almeida, juntamente com o secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, e diretoras e coordenadoras pedagógicas das quatro escolas municipais vencedoras do desafio Cidade Educadora, estiveram na sede do Google Brasil, em São Paulo. Na sede nacional de uma das maiores empresas mundiais do setor de tecnologia, Pedro reforçou o compromisso com o desenvolvimento de ferramentas que ampliem a qualidade do ensino oferecido na rede municipal de Passo Fundo, enfrentando as desigualdades educacionais e promovendo melhorias que beneficiem os mais de 17 mil alunos atendidos na rede.

De acordo com Pedro, a visita à Google cumpre o objetivo de estreitar os vínculos com a empresa, firmando parcerias que possam resultar em novas ferramentas para serem aplicadas pela Secretaria Municipal de Educação. "Passo Fundo tem o privilégio de estar aqui na Google conhecendo as melhores práticas e ferramentas. Já estamos revolucionando a educação em Passo Fundo e vamos fazer ainda mais", salientou o prefeito.

Um dos objetivos da visita à Google foi construir ações que tenham a Escola das Profissões como foco. O programa de formação e capacitação profissional está estruturado em três eixos, sendo um deles dedicado à qualificação dos Profissionais do Futuro.

Para o secretário de Educação, o enfrentamento às desigualdades educacionais em Passo Fundo está atrelado ao uso de ferramentas que promovam a inovação no ensino e nos processos escolares. "Nosso plano alia o uso de tecnologias de análise de dados à liberdade de desenvolver nossas próprias soluções de qualificação da educação municipal de Passo Fundo", afirmou Adriano.