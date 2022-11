Prefeita anuncia obras R$ 22 milhões para região de Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas apresentou aos moradores da Vila Farroupilha o projeto de transformação da localidade, a partir de melhorias em infraestrutura previstas, da regularização fundiária e da capacitação profissional de pessoas que residem na localidade. O investimento esperado é em torno de R$ 22 milhões. O encontro contou com a participação de cerca de 300 participantes.

O projeto da regulamentação dos lotes prevê a entrega da documentação completa aos moradores, transformando posseiros em proprietários, enquanto as estruturais, legais e sociais, como redes de água, de esgoto e de drenagem, terraplenagem, pavimentação de vias internas em blocos de concreto e da coletora em asfalto, e a qualificação de espaços públicos com áreas de lazer, também integram o planejamento. Todas as iniciativas contam com recursos próprios e do financiamento da Caixa, e não terão qualquer custo aos moradores. As etapas serão executadas simultaneamente com previsão de conclusão até o fim de 2024.

A prefeita destacou, durante o anúncio, que essa será a maior obra e investimento da sua gestão. As mais de 1,2 mil famílias da Vila Farroupilha esperam, desde 2007, por essa qualificação. O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Ubirajara Leal, diz que, durante anos, a equipe lutou para acessar o recurso do governo federal que, por uma série de motivos, não foi repassado no tempo certo e, após o prazo, são necessárias diversas ações para liberar novamente.