Pelotas é mais uma cidade a ter redução na passagem de ônibus

Rio Grande Novo Hamburgo Depois deterem confirmado a redução na passagem de ônibus, foi a vez de Pelotas confirmar um novo preço. A partir do dia 1º de dezembro, a tarifa do transporte coletivo de Pelotas baixará para todas as categorias de usuários que possuem cartões. A queda mais acentuada atingirá o Cartão Cidadão, cuja passagem passará de R$ 5,00 para R$ 3,50.

A redução tornou-se possível devido ao repasse, pelo governo federal, de ressarcimento de parte da gratuidade do transporte para idosos acima dos 65 anos. "Os prefeitos de todo o país foram a Brasília, diversas vezes, pedir apoio financeiro ao governo federal, como forma de compensação às perdas que os municípios tiveram com o transporte público durante a pandemia, e, agora, fomos atendidos, com o envio desse recurso para atender a gratuidade oferecida aos idosos com 65 anos ou mais", disse a prefeita, Paula Mascarenhas.

A prefeita destacou ainda que cada prefeitura poderia usar esse valor para se ressarcir das perdas, mas, em Pelotas, a decisão foi aplicá-lo na redução do valor da passagem do transporte urbano e rural, que praticam igualdade tarifária há alguns anos. Ela pediu, ainda, que os passageiros procurem a sede da PraTi, onde o Cartão Cidadão é feito, e garantam o benefício da passagem a R$ 3,50. "Essa redução vai atender, principalmente, aquele cidadão que está em busca de um emprego e precisa dos ônibus para se deslocar, assim como o autônomo que também utiliza os coletivos. Enfim, vai ajudar quem realmente precisa", afirmou a gestora.

De acordo com o secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam, que participou do anúncio pelas redes sociais, o atual equilíbrio entre a tarifa e os custos operacionais permitirá praticar os novos valores a partir de 1º de dezembro, com a utilização do subsídio federal. A passagem no Cartão Cidadão será reduzida para R$ 3,50; no Cartão Vale Transporte, cartões de crédito ou débito, para R$ 4,50; no Cartão Estudante, para R$ 2,25. Para quem utilizar dinheiro, a tarifa será mantida em R$ 5,00.

O repasse do governo federal será de R$ 5.679 milhões, que serão liberados aos consorciados em frações mensais de dezembro deste ano a agosto de 2023. A Secretaria de Transporte e Trânsito aponta, em avaliação técnica a recuperação e equilíbrio do setor, após graves impactos gerados pela queda acentuada do uso dos ônibus, durante os dois anos de pandemia, e os sucessivos aumentos do diesel - principal componente da tabela de custos operacionais.