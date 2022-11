Construtora anuncia segunda fase de condomínio em Santa Maria

O condomínio Estância dos Montes prepara o lançamento da segunda e última fase em breve. O empreendimento da Idealiza Cidades faz parte do primeiro núcleo urbano da região de Santa Maria e propõe uma nova geração de condomínios para a cidade.

Em um total de 82,18 hectares, já foram vendidos em 2021, 466 lotes - que correspondem a 39,5 hectares. O investimento feito até agora já alcança a marca dos R$ 40 milhões e, nesta nova etapa serão aplicados outros R$ 40 milhões. O VGV do produto na primeira fase foi de R$ 158 milhões, com projeção para a segunda de aproximadamente mais R$ 180 milhões.

De acordo com Fabiano de Marco, sócio da urbanizadora, as obras das moradias, previstas para começarem no primeiro semestre de 2023, vão gerar um investimento de cerca de R$ 1 bilhão no segmento de construção civil. "Numa avaliação informal, pode se dizer que isso gerará 7,2 mil empregos temporários durante a implementação e até a entrega do projeto", acredita o empresário.

A Idealiza também investiu em obras de melhorias para a cidade que estão em andamento: a duplicação de um trecho de 380 metros da faixa de São Sepé e dois retornos no local, o que beneficiará inclusive os motoristas que viajam pela rodovia. "Também repassamos ao município um terreno em frente à perimetral, como área institucional, prevista em lei. Essa área poderá ser utilizada para a prefeitura construir escola, posto de saúde ou outro prédio para atender a comunidade daquela região", afirma Fabiano.