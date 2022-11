Hospital de Novo Hamburgo compra robô para cirurgias

A Unimed Vale do Sinos é a primeira no Rio Grande do Sul a comprar o robô cirúrgico Da Vinci X e o primeiro hospital do interior a iniciar a cirurgia robótica para procedimentos de alta tecnologia. O equipamento é um produto da Intuitive, empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema cirúrgico.

A empresa traz inovação e desenvolvimento para a saúde. Atualmente, com mais de 7 milhões de cirurgias realizadas no mundo todo, segue crescendo e investindo no cuidado com o paciente.

A cirurgia robótica é um procedimento minimamente invasivo, que é feito por pequenos cortes, ao invés de grandes incisões. Por meio desses pequenos orifícios são inseridos instrumentos e uma câmera dentro do corpo do paciente que, acoplados aos braços robóticos, são controlados pelo cirurgião de uma mesa de comandos chamada Console do cirurgião.

O sistema da Vinci® X pode ser utilizado em uma ampla gama de procedimentos, dos menos aos mais complexos, como procedimentos oncológicos, abrangendo diversas especialidades como Ginecologia, Urologia, Cirurgia Geral, Bariátrica, Colorretal, Torácica, Cabeça e Pescoço, entre outras.

Para o presidente da Unimed Vale do Sinos, Luis Carlos Melo, a compra do robô é mais um importante passo para transformar a região em um polo de saúde com alta tecnologia. "O Hospital Unimed do Vale do Sinos, em Novo Hamburgo já é uma referência em várias especialidades e, com a chegada da cirurgia robótica, damos mais um grande passo em prol da implantação de alta tecnologia. O investimento foi em torno de R$ 12 milhões", conta. "Nos próximos dias estaremos recebendo o simulador e vamos iniciar o treinamento com mais de 70 médicos, completa Melo.