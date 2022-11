Melhorias asfálticas em ruas são entregues em Gravataí

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon entregou a reestruturação asfáltica, drenagem e sinalização viária de mais duas importantes vias para o município. Foram as ruas Armando Salles e Fredolino Schmitz, em uma extensão de 455 metros, e a rua Morro dos Conventos, de 620 metros.

A ação faz parte do programa PavimenTaí. Com investimentos de R$ 220 milhões previstos até 2024, o prefeito tem mantido um ritmo intenso de assinatura de ordens de início de obras, em infraestrutura e também em saúde e educação.

O prefeito citou as obras das seis unidades de saúde que estão sendo construídas, mais as diversas ruas que estão sendo repavimentadas na cidade. "Nenhuma outra cidade do Rio Grande do Sul está fazendo este tipo de investimento. Isso gera de quatro a cinco mil empregos na cidade, o que melhora a vida de todos nós", disse

Para o secretário Municipal de Obras Públicas, Paulo Martins, essa é mais uma entrega da prefeitura que vai impactar diretamente no trânsito da cidade. "Estamos com obras por todo o município, toda semana entregando novas obras e iniciando outras", destacou. De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana (Semurb), Guilherme Ósio, ambas as ruas eram muito reivindicadas, sendo obras que valorizam ainda mais a região, atraindo investimentos e empregos.