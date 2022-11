Pelotas recebe projeto cultural no fim de semana

A zona portuária de Pelotas recebe o projeto Seival e os Caminhos de Garibaldi, que traz à cidade a réplica, em tamanho real, do Barco Seival, usado por Giuseppe Garibaldi durante a Revolução Farroupilha. A embarcação atraca no Quadrado, na rua Alberto Rosa, 110, nesta sexta-feira (11), onde permanecerá até o domingo (20) e receberá alunos, historiadores e público para apreciarem exposições e vídeos que narram histórias da Guerra dos Farrapos.

A programação vai oportunizar que alunos da rede pública de ensino participem do projeto educacional e tenham contato com esse recorte da história gaúcha. A Associação Socioambiental Amigos do Seival (Asas), grupo idealizador do projeto, visa oferecer aos pequenos a conscientização sobre a preservação do meio ambiente e o cuidado com as águas. Mais de 500 estudantes de escolas de Pelotas e da região já estão agendados para visitação.

As entradas na embarcação serão em grupos de até dez pessoas, organizados por ordem de chegada. A visitação poderá ser no domingo (13), na segunda-feira (14) e no domingo (20), das 8 às 12h e das 14 às 19h. A Asas pede contribuição espontânea para auxiliar no custeio do projeto, que é mantido por doações.

No sábado (19), às 14h, haverá a exibição do episódio da minissérie A Casa das Sete Mulheres, que retrata o transporte do Seival e seu uso na Revolução Farroupilha por Giuseppe Garibaldi. A mostra é uma parceria com o Sesc e será no deck do Trapiche do Laranjal, onde a réplica estará atracada. Antes de chegar a Pelotas, a réplica já passou pelas cidades de Camaquã (onde foi construída), Arambaré, Barra do Ribeiro, Itapuã, Porto Alegre e Rio Grande. A próxima cidade a receber o lanchão farroupilha será Tapes.