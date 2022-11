Acontece neste domingo (13), em Estância Velha, mais uma edição da Cãominhada, organizada pela ONG Bichinho Carente (ABC). Neste ano, o evento traz como novidade o Pet Day, englobando diversas atrações na Praça 1º de Maio.

A Cãominhada começa às 9h30, na rua Presidente Vargas, com saída em frente a Praça do Hollywood. Os pets e seus tutores seguirão até a Praça 1° de Maio, onde, em estrutura montada pela prefeitura, acontecerão várias atrações como feira de adoção, bate-papo com veterinários, dicas do adestrador Raphael Piccoli, brinquedos infláveis, brechó e sorteio de brindes organizados pela ABC.

Os cães adotados durante o Pet Day e a Cãominhada 2022 receberão a 1ª dose da vacina múltipla de forma gratuita pela Bichinho Carente. A ABC também está aceitando doações de ração para cães e gatos.