Papai Noel fará descida de rapel em fachada de vinícola em Bento Gonçalves

A uva, a grande protagonista do Vale dos Vinhedos, dividirá os holofotes no dia 19 de novembro. O Papai Noel desbrava uma nova aventura e faz sua chegada na principal região vitivinícola do país. O Bom Velhinho descerá de rapel a imponente fachada da Fantástica Fábrica de Suco de Uva, como é chamada de forma lúdica a unidade da Vinícola Aurora no Vale dos Vinhedos.

Das 16h às 20h, Papai Noel e seus amigos proporcionarão muita diversão e surpresas para a criançada em evento aberto ao público. Para participar, é preciso doar um quilo de alimento não perecível ou brinquedo, que serão repassados para o Lar Luchese e o Ceacris, instituições assistenciais de Bento Gonçalves. Em caso de chuva, o evento será transferido para o sábado seguinte, 26 de novembro.

"Mais um ano está chegando ao fim e queremos celebrar com as 1,1 mil famílias associadas à Cooperativa Vinícola Aurora, com os mais de 500 funcionários e com toda comunidade. O espírito natalino reforça nossos sentimentos de união e gratidão. Não é sobre presentes, é sobre presença. O que podemos oferecer de mais importante aos outros é nossa atenção, amizade e amor incondicional, valores que permeiam a nossa cooperativa. Estamos muito empenhados preparando este evento e receberemos com muita alegria todos que quiserem participar", exalta o viticultor associado e presidente da Cooperativa Vinícola Aurora, Renê Tonello.

Esta é a primeira edição do espetáculo, que promete ser um marco no calendário de eventos da Serra Gaúcha a partir de então. Além da chegada do Papai Noel, no espaço ainda haverá food trucks, que comercializarão guloseimas para o público, como pipoca, algodão doce e crepe, além de bebidas para que o público possa apreciar o espetáculo da melhor forma possível