Dois novos parques serão construídos em Canoas em 2023

A prefeitura de Canoas anunciou o projeto de dois novos espaços para lazer, com investimento superior a R$ 35 milhões. Os parques Rio Gravataí e Fazenda Guajuviras serão referências em preservação ambiental e pontos turísticos. Os projetos preveem obras de urbanização, intervenções de paisagismo e grandes infraestruturas internas para lazer e entretenimento.

A criação e implantação do Parque Rio Gravataí, no bairro Niterói, terá um investimento de R$ 25 milhões, sendo R$ 20 milhões do governo do Estado e R$ 5 milhões de contrapartida do município. O espaço visa promover diversos benefícios para a cidade, o meio ambiente e a população, conciliando o oferecimento de mais um espaço público verde no município, com foco em preservação e educação ambiental.

O escopo do projeto será dividido em duas fase, sendo a primeira voltada para construção de estacionamento, pórtico de entrada, praças, edificação para administração, sanitários, passarelas elevadas em madeira, trilhas, trapiches, intervenções de paisagismo e a urbanização da Rua do Dique. Já para a segunda fase está prevista, além da extensão dos circuitos de trilhas e passarelas, a construção de um amplo anfiteatro, com capacidade para aproximadamente 2000 pessoas.

Já a área da Fazenda Guajuviras será totalmente transformada e revitalizada, com um investimento de R$ 10 milhões. O projeto prevê a recuperação do lago, trapiche, trilhas, iluminação, acessibilidade e um memorial das vítimas da Covid-19. O local também terá diversas opções para lazer e entretenimento, como um bistrô, uma praça central, um pórtico, viveiros, quadras esportivas e um trapiche junto ao açude.

O trabalho no local é resultado de análises de características históricas, de relevo, hidrografia, acessos e aspectos naturais, como fauna e flora. Algumas das áreas de vegetação interna da Fazenda serão transformadas em trilhas. Outra área natural que será valorizada é a do açude, cercado por eucaliptos que serão distribuídos de forma circular, a fim de valorizar a água e deixá-la como ponto central.

As obras do Parque Rio Gravataí têm início previsto para janeiro de 2023, já as da Fazenda Guajuviras, para abril de 2023. Ambos os trabalhos terão duração aproximada de um ano. O prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, destaca que os novos parques refletem o trabalho para equilibrar o desenvolvimento da cidade com o respeito ao meio ambiente. "Os parques representam novas alternativas de lazer, preservação ambiental, turismo e crescimento sustentável para a nossa cidade", disse.