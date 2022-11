Projeto de arborização de Estrela é escolhido por empresa multinacional

"Verde Urbano - a natureza como aliada para os impactos impostos pelo concreto urbano". O projeto, realizado pela prefeitura de Estrela, foi pré-selecionado em programa do WRI Brasil. O núcleo nacional da instituição mundial com atuação em mais de 50 países escolheu 10 projetos urbanos em estágio inicial, de municípios de grande, médio e pequenos porte de diferentes regiões do País, para o programa de capacitação e mentoria do Acelerador de Soluções Baseadas na Natureza (SBN) em Cidades. Estrela é a única gaúcha entre as pré-selecionadas

Primeiro programa brasileiro de aceleração de projetos urbanos de SBN, a WRI busca impulsionar essas soluções, caminhos efetivos para mitigar os efeitos das mudanças do clima e adaptar os centros urbanos aos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. A empresa vai apoiar os municípios no que é um dos gargalos para o avanço destas soluções inovadoras: a construção de capacidades técnicas e institucionais para elaborar projetos robustos e bancáveis.

Até agosto de 2023, os selecionados que enviarem a documentação requerida para participar do Acelerador receberão capacitação, mentoria e apoio na estruturação dos projetos, além de oportunidades de conexão com financiadores. Os dois projetos que conseguirem avançar mais em sua estruturação ainda contarão com apoio adicional até 2024.

O projeto estrelense elaborado pelas bióloga Paula Fagundes e geóloga Evelin Schnorr, com colaboração da engenharia, busca com a natureza como aliada promover a qualidade de vida, o conforto térmico, a permeabilidade do solo e agregar valor paisagístico à cidade. O "Verde Urbano" pretende mitigar os efeitos dos períodos de chuvas mais fortes, além de promover a drenagem sustentável e a redução das ilhas de calor.

No Centro, jardins de chuva seriam construídos para reduzir as inundações que ocorrem em áreas mais baixas da cidade. No Parque Princesa do Vale e na Rua dos Marinheiros, áreas que sofrem com inundações recorrentes, o projeto propõe a construção de biovaletas para reduzir alagamentos, filtrar poluentes e proteger populações vulneráveis, beneficiando áreas vulneráveis do município