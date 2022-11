A cidade de Santo Ângelo receberá, em 2023, o 4º Fórum Internacional de Orientação Educacional e o 2º Congresso Brasileiro de Trabalhadores em Educação. A data não está confirmada, mas tem projeção de ser realizada nos dias 13 e 14 de abril do próximo ano.

As articulações para o evento foram retomadas em reunião entre o prefeito em exercício, Volnei Teixeira, e a direção da Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul (AOERGS) e do 5º Núcleo de Orientadores das Missões (NOEM). De acordo com a diretora de Publicação da AOERGS, Manoelita Manjabosco, o fórum seria realizado em 2020 e tratativas já haviam sido iniciadas. No entanto, o evento foi suspenso em razão da pandemia.

O prefeito em exercício garantiu apoio do município na organização e na infraestrutura do fórum que deverá receber painelistas de renome internacional e trabalhadores em educação do Brasil e da América Latina. "Santo Ângelo está de portas abertas para receber este fórum internacional de educação. Além de tratar da formação de trabalhadores, é uma oportunidade ímpar para a promoção do potencial turístico, histórico e cultural da cidade e das Missões", frisou Volnei.