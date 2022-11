Troca de lâmpadas de LED contempla mais bairros de Erechim

A primeira etapa da instalação das lâmpadas de LED foi concluída em bairros de Erechim. As equipes já iniciaram a próxima fase de instalação e estão trabalhando no bairro São Vicente de Paulo, conforme estabelecido pelo cronograma, com a colocação de 176 novas lâmpadas.

A secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social apresentou o Plano Estratégico, em parceria com a Secretaria de Planejamento, nesta semana, para as lideranças dos bairros Presidente Vargas e São Vicente de Paulo, e mostrou quais ruas serão colocadas as 176 novas luminárias, em cada um dos bairros. O secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi, explica que a instalação das luminárias novas está seguindo o plano e nos meses de novembro e dezembro será realizado nos bairros do município, porque é onde há mais necessidade.

"A nossa meta é trocar de 700 a 1.000 lâmpadas por mês. Importante destacar que as lâmpadas de LED vão trazer muito mais qualidade para a iluminação pública, sustentabilidade para o município, porque são mais econômicas e eficientes, e tudo isso vai se refletir no aumento de qualidade de vida para a população", afirma o secretário Mario Rossi, ao falar sobre o programa de revitalização da iluminação pública no município do Alto Uruguai.

A instalação das novas luminárias de LED prioriza ruas estratégicas do município onde há prestação de serviços públicos, como escolas, vias com maior fluxo, praças, e locais onde estão as câmeras de videomonitoramento, que realizam o monitoramento digital e ajudam a combater a criminalidade do município. Além disso, a prefeitura de Erechim está comprando os conjuntos de lâmpadas LED por meio do Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto Uruguai (Cirau). Utilizando esta forma, que está prevista em lei, o município consegue dar mais agilidade para a implantação das novas lâmpadas de LED e atender as demandas da comunidade, para que a nova iluminação chegue o mais rápido possível a todas as regiões da cidade e melhore a eficiência energética.