Escola bilíngue é inaugurada em Caxias do Sul

As famílias de Caxias do Sul que desejam proporcionar uma experiência de imersão em um segundo idioma para seus filhos ganharam uma nova opção. A Maple Bear abriu sua primeira escola na cidade, com vagas disponíveis para alunos de dois a cinco anos, com início programado para fevereiro de 2023. A escola inicia as atividades com a Educação Infantil, mas planeja expandir os ciclos.

A Maple Bear Caxias do Sul está localizada na rua Jacob Luchesi, 2.374, bairro Santa Catarina, em uma área de mais de 5.800 metros quadrados. Foram investidos mais de R$ 6 milhões, com a geração de cerca de 30 postos de trabalho diretos. A escola, com dois turnos, tem a capacidade de receber até 678 alunos.

A responsável pelo estabelecimento é a empresária Denise Magnus, que viu na Maple Bear a oportunidade de trazer para a cidade uma escola com padrão de ensino mundial e estrutura sólida. "Decidimos investir na cidade por sua economia em ascensão e diversificada, a chegada de novas empresas e pela predominância do modelo tradicional de ensino nas escolas locais. Creio que podemos auxiliar muita na formação de jovens verdadeiramente bilíngues e aptos a desenvolver sua trajetória educacional e profissional no Brasil e no exterior", ressalta Denise.

A Maple Bear Caxias do Sul está em fase final de reforma e já tem uma sala modelo para receber pais que desejam conhecer o espaço e buscar informações. Já é possível realizar a reserva de vagas para 2023.