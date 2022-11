Prefeitura e empresas realizam obra em Arroio do Meio

A prefeitura de Arroio do Meio, por meio das secretarias de Obras e de Planejamento, e em parceria com as empresas Bremil, Neugebauer e Vale Log iniciou, nesta semana, a pavimentação em paralelepípedo da interligação dos dois trechos da via lateral à ERS-130, que liga as empresas. Conforme o secretário de Planejamento, Carlos Rafael Black, a obra em execução parte de uma parceria público-privada, no qual o município entra com o projeto, a drenagem, terraplenagem, meio-fio e compactação de leito e sub-leito.

Por outro lado, as empresas entram com a mão de obra e a pedra para pavimentação. O serviço, realizado em uma área de entorno de 4.000m² e aproximadamente de 250 metros de extensão, está sendo executado em meia pista, para possibilitar o trânsito de veículos no local.

"A obra irá beneficiar a comunidade em geral, principalmente as empresas situadas ao longo do trecho que necessitam do calçamento, exigido pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que diz respeito à poeira, por se tratar de empresas ligadas ao ramo alimentício", destaca Black.