Pelotas prevê queda de receitas até o final de 2022

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, se reuniu, nesta quarta-feira (9), com os vereadores, no plenarinho da Câmara Municipal para compartilhar a situação financeira da cidade e destacar os próximos projetos a serem analisados pela Casa. A gestora demonstrou preocupação com a forte queda da receita, agravada pela redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), aprovada pelo Congresso Nacional em julho passado.

O retorno do ICMS compõe uma parte importante da receita municipal. O repasse para Pelotas caiu 6% até setembro. Segundo a prefeita, isso significa cerca de 35% a menos na previsão orçamentária, o que representa cerca de R$ 30 milhões a menos neste semestre. "Há uma perspectiva de uma redução perto de R$ 70 milhões para o ano que vem se nada for alterado. Isso afeta a toda população porque impacta nos serviços públicos, na saúde, na educação, na segurança", alertou Paula.

Um dos projetos que o município pretende encaminhar nos próximos dias é a criação do LotoPel, loteria municipal. A proposta da loteria municipal será reapresentada e visa a incrementar os recursos para a saúde.

De acordo com a chefe do Executivo foi um momento muito positivo de compartilhamento, entre os dois poderes, de responsabilidades que dizem respeito aos interesses da população. "Nos grandes temas da cidade, Executivo e Legislativo precisam ter uma conversa franca e estabelecer uma relação harmônica, olhando para os desafios da cidade que terão impactos para as próximas gerações e gestões públicas", avaliou Paula.