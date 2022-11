O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon), cumpriu 16 mandados de busca e apreensão para coibir a venda de produtos ópticos irregulares no município de Cachoeira do Sul. Dois mil óculos em desacordo com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) foram apreendidos na ação realizada em quatro depósitos e 12 bancas do camelódromo.

Conforme o promotor de Justiça da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, os produtos ópticos apreendidos além de não estarem de acordo com as normas técnicas estabelecidas, principalmente no que se refere ao material, curvatura de lentes, transparência e coloração de lentes, possuíam grau e eram comercializados sem receituário médico". Também foram encontrados e apreendidos óculos de sol falsificados. O trabalho foi solicitado e coordenado pela promotora de Justiça de Cachoeira do Sul, Débora Jaeger Becker.