Centro regional para autistas é inaugurado em Sapucaia do Sul

Foi inaugurado, na terça-feira (8), o Centro Regional de Referência em Transtorno do Especto do Autismo (TeAcolhe) de Sapucaia do Sul, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O Centro é referência no tratamento integral de pessoas com autismo e suas famílias de 18 municípios da região: Barão, Brochier, Canoas, Capela de Santana, Esteio, Harmonia, Maratá, Montenegro, Nova Santa Rita, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul, Tabaí, Triunfo e Tupandi.

No local, já foram realizados 113 atendimentos de casos graves, 148 ações de matriciamento e 10 ações de educação permanente com as redes locais de saúde, educação e assistência social no local, que iniciou os serviços em abril. "O município tem dado um grande exemplo de prioridade no cuidado das pessoas que mais precisam", disse secretária da Saúde, Arita Bergmann, que elogiou a forma como o trabalho está sendo conduzido, concretizando a idealização do programa, por meio da estruturação da rede de apoio às pessoas com autismo e suas famílias.