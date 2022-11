Reunião debate a coleta de resíduos em Erechim

Uma reunião na Prefeitura de Erechim recebeu membros do Conselho Municipal Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas de Erechim (PPP), juntamente com membros de secretarias municipais. Foi apresentada minuta do edital da Manifestação de Interesse Privado (MIP) para fins de estudos relacionados à coleta de resíduos no município de Erechim. "O edital minutado tem como finalidade receber estudos em todas as modelagens possíveis para que Erechim implante via PPP a coleta de resíduos no município", disse Aline da Costa, secretária adjunta de Administração.

O titular da pasta de Meio Ambiente, Cristiano Moreira destacou que atualmente o município tem um processo de coleta de lixo consolidado, em que todo material reciclável é destinado para seis associações de recicladores. Essa medida gera uma renda média de R$ 1,5 mil a R$ 4 mil por família para mais de 110 que são assistidas pelo munícipio. Cristiano Moreira também explica que para melhorar o processo de coleta de resíduos sólidos, surgiu a necessidade de uma concessão do serviço público de coleta de resíduos, sendo que o Comitê Gestor das parcerias público-privadas (PPPs) abriu o processo no mês de janeiro de 2022 e, a Secretaria de Meio Ambiente continuou com os estudos.

"Agora no mês de novembro será lançado o edital para as empresas interessadas. Além disso, destacamos que nesta primeira etapa, o edital contempla os serviços de coleta de resíduos e, posteriormente, será elaborado um estudo referente ao tratamento e a destinação final dos resíduos, que será realizado por outra concessão", disse o secretário de Meio Ambiente.

Além disso, Aline da Costa destacou alguns pontos do edital, esclarecendo que as diretrizes criadas permitem que a prefeitura receba, de forma ampla, estudos para a finalidade desejada e que o modelo final será validado por uma Comissão Técnica. Até que se consolide a contratação via PPP da coleta de resíduos, os serviços seguem sendo realizados por empresa terceirizada.