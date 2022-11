Valor da passagem de ônibus terá redução em Rio Grande a partir de dezembro

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco anunciou a redução da tarifa do transporte público a partir de 1º de dezembro. O novo preço valerá exclusivamente para o pagamento feito por meios digitais (cartões de passagem do Sistema RG, cartões de débito e crédito). A passagem atual custa R$ 4,85.

A proposta cria a chamada tarifa social, no valor de R$ 3,50. O objetivo é beneficiar os trabalhadores autônomos informais e a população em geral que não possui vale-transporte, mas utiliza o cartão do Sistema RG para efetuar a compra antecipada de passagens. "Com isso, estamos beneficiando aqueles que mais precisam, ou seja, a pessoa que tira a passagem do próprio bolso para ir trabalhar", explica o prefeito.

A redução também valerá para os trabalhadores com carteira assinada, que possuem vale-transporte já descontado em folha. A tarifa, nesse caso, passará para R$ 4,50, também para pagamento por meio de cartão do Sistema RG.

Usuários que comprarem passagens direto no ônibus e pagarem por meio de cartão de crédito ou débito também pagarão a tarifa de R$ 4,50. O mesmo percentual de redução será aplicado na meia passagem estudantil, que passará a custar R$ 2,25.

Para o pagamento em dinheiro, a tarifa continuará no valor atual de R$ 4,85. As linhas circulares Cassino, Mangueira e Quinta continuarão com a tarifa de R$ 3,00. "Essa redução nos valores durante o período de 12 meses só está sendo possível graças à reorganização que estamos fazendo no sistema, e também por causa do aporte de recursos extras que foi feito pelo governo federal", acrescenta o secretário municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro.