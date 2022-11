Venâncio Aires quer criar estrutura em parque com cascata

Um dos pontos turísticos rurais de Venâncio Aires, a Cascata Véu da Noiva receberá um projeto de estruturação. Uma visita técnica foi realizada no local nesta semana, com objetivo de analisar as melhorias que devem ser realizadas. A área de 14,5 hectares está localizada em Linha Cachoeira Baixa.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Nelsoir Battisti, será feito um projeto de acesso à cascata, contemplando sinalização, lixeiras e a segurança dos visitantes. Também é analisada a possibilidade de uma parceria público-privada de exploração turística do local, com objetivo de investir e manter a área.

"Agregando o turismo com o desenvolvimento econômico, se pensa em fazer uma parceria público-privada para investimento turístico no local, fazendo a exploração e a manutenção do espaço, que é tão bonito", destacou o secretário Nelsoir Battisti. Além da queda d'água, a Cascata Véu da Noiva conta com uma mata fechada com nogueiras, pés de eucalipto, uvenas, bromélias, entre outras espécies. Ainda, as árvores do local apresentam líquens vermelhos, que indicam a presença de ar puro e baixo índice de poluição.