Festa do Pêssego ganha data para o início em distrito de Pelotas

Está confirmada a data de 4 de dezembro para realização da Festa Municipal do Pêssego, na Comunidade São Pedro, Vila Nova, 7º distrito de Pelotas, juntamente com a abertura oficial da colheita, em propriedade produtora vizinha. O evento foi anunciado em evento, com a presença do vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz, de organizadores, produtores e apoiadores. A organização está a cargo da Comunidade São Pedro da Vila Nova, Vila Nova Esporte Clube e Centro Cultural Nativista (CCN) Raízes da Tradição.

"Os produtores são os verdadeiros protagonistas da festa que se aproxima. O trabalho deles, nos pomares, assegura a tradição da produção de Pelotas, com projeção nacional e internacional pela qualidade. O município, maior produtor de pêssego do país, garante 90% da fruta utilizada em milhares de latas de compotas pela indústria. Precisamos valorizar e divulgar cada vez mais esse potencial histórico", salientou Idemar Barz.

O presidente da Associação de Produtores de Pêssego da Região de Pelotas, Mauro Scheunemann, também destacou a importância da divulgação do potencial produtivo de pêssego, enquanto o gerente regional da Emater, Ronaldo Maciel, enfatizou que "É importante vender a imagem da cultura, mostrar o que produzimos", embora a safra deste ano tenha previsão de quebra, devido às intempéries.

Representando as instituições organizadoras da Festa do Pêssego, a coordenadora da Comunidade São Pedro, Ana Cristina Betemps, registrou a satisfação da Comunidade por ter sido convidada para sediar o evento, preparado e esperado com grande expectativa. A festa será na Vila Nova, região característica de produção do pêssego na cidade.