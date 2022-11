Com o objetivo de adequar o licenciamento ambiental ao Código Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura de Estância Velha elaborou uma minuta de Projeto de Lei, que trará alterações importantes para quem empreende na cidade. Entre as alterações propostas no texto, que ainda será apreciado, está o aumento no prazo de vigência das licenças ambientais, bem como a possibilidade de parcelamento da taxa em até cinco parcelas.

A minuta foi apresentada e discutida na reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente. "Nosso objetivo é seguir na linha da desburocratização do processo de licenciamento ambiental ", explica a secretária de Meio Ambiente, Viviane Diogo.

As alterações vêm ao encontro da lei que trata da liberdade econômica, estabelecendo normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica. O objetivo é tornar o processo mais claro e acessível a toda a população. A minuta do projeto foi aprovada na íntegra pelos integrantes do Conselho, e nos próximos dias será encaminhada para a Câmara de Vereadores, para apreciação dos vereadores.