Bento Gonçalves vai contar com centro de inovação para empresas

Com praticamente uma empresa para cada seis habitantes, Bento Gonçalves é uma cidade que precisa, diante de um mercado cada vez mais em transformação. É nessa direção que o Inova Bento, o Centro de Inovação de Bento Gonçalves, conduzirá as organizações do município a partir de agora. Criado por decreto municipal durante o 1º Fórum de Inovação, realizado nesta semana, o espaço nasce de uma aliança estratégica capitaneada pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), em parceria com a Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs) e a prefeitura.

O Inova Bento está baseado em quatro pilares de atuação: educação; investimentos; programa para startups e programa para empresas. No primeiro deles, isso se manifesta em ações como imersões, fóruns e os chamados "demodays", quando equipes de um programa de inovação aberta apresentam pitches ou projetos a avaliadores.

No pilar Investimentos vai ocorrer a relação com investidores e fundos de investimentos, assim como com aceleradoras. No Programa para Startups, estão relacionados elementos como pré-incubação e incubação, e no último pilar aparecem quesitos como inovação aberta e educação corporativa. "O centro é um marco para uma comunidade que valoriza o conhecimento voltado à cultura da inovação e ao empreendedorismo. Ele é muito mais do que um espaço físico, ele oferece uma série de interações, é um pacote de mentoria e atividades", conta a diretora da área de Projetos do CIC-BG, Fernanda D'Arrigo.

O trabalho do Inova Bento será desenvolvido no Centro Empresarial. No andar onde está sediada a Movergs funcionará um ambiente de coworking, com planos de ampliação para o subsolo do prédio. Ali, terão oito salas preparadas para hospedar, temporariamente, startups e iniciativas dedicadas. A ideia é que, assim que elas estejam mais desenvolvidas, os empreendimentos deixem o local para que outros se instalem, repetindo esse ciclo sucessivamente.

Inicialmente, a estrutura atenderá a matriz industrial de Bento Gonçalves, cuja representatividade é histórica, caso de moveleiras e vinícolas, além de outros dois importantes segmentos, metalmecânico e indústrias do setor do plástico. Dos serviços estão presentes os setores de logística e do turismo, com o comércio e o poder público completando as áreas atendidas pelo Inova Bento. Cada um deles, dentro dos campos que lhes dizem respeito, poderão ter desenvolvidas competências nas áreas de indústria 4.0, inteligência artificial, internet das coisas, experiência do usuário, gamificação, infraestrutura de comunicação, além de ESG, cidades inteligentes e materiais avançados.