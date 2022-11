A Prefeitura de Xangri-lá assinou um convênio junto ao Hospital LifePlus Litoral Norte. A iniciativa prevê, a partir deste mês de novembro, o atendimento em Pediatria e Traumato-Ortopedia do Pronto Atendimento (PA) 24 horas do empreendimento, através do encaminhamento da Secretaria de Saúde do município, que identificará as necessidades dos pacientes.

A parceria entre a prefeitura e o Hospital LifePlus ajudará a construir uma política de saúde pública melhor, aumentando a oferta de atendimento para a comunidade. De acordo com o prefeito Celso Barbosa, o município tem enfrentado dificuldades especialmente em relação às especialidades de Pediatria e Traumato. E a solução encontrada foi buscar a parceria com o Pronto Atendimento (PA) do Hospital LifePlus para ser referência e apoiar na realização dos atendimentos.

No local, a comunidade terá acesso a consultas e diagnósticos. A unidade inaugurada em outubro e localizada na rua Elias João de Medeiro 2001