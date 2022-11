Com o objetivo de levar entretenimento para toda a família e movimentar o comércio local, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Igrejinha e Três Coroas (CDL) prepara para o dia 26 de novembro a 1º Festival da Primavera. O evento, com entrada gratuita, acontecerá nos dois municípios do Vale do Paranhana e tem na programação Feira do Comércio - com descontos e condições especiais -, praça de alimentação, área kids com brinquedos infláveis, serviços de saúde com medição pressão e glicose, massagem e exposições artísticas.