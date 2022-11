A partir da segunda quinzena de novembro, a Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, graças a uma parceria inédita com a Associação Cultural e Científica Virvi Ramos passa a oferecer gratuitamente a aferição de Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC) a todos os matriculados. O serviço estará disponível durante todo o período letivo - ou seja, até a primeira quinzena de dezembro de 2022, com retorno em fevereiro de 2023.

A partir do resultado do exame, que verifica ou não eventuais anormalidades na capacidade auditiva, se encaminha o estudante para tratamento via UBS. "É diferente de um exame de surdez, por exemplo. Esse se refere ao conjunto de habilidades específicas das quais o indivíduo depende para compreender o que ouve", explica a fonoaudióloga Anelise Andrade. O exame pode ser realizado apenas em crianças a partir dos sete anos de idade