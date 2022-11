Pelotas e BRDE selam operação de R$ 12,4 milhões

Uma nova etapa de obras de porte na área urbana de Pelotas está garantida. A prefeitura e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) consolidaram parceria em torno da operação de crédito, já aprovada pelo Poder Legislativo, no valor de R$ 12,4 milhões. A prefeita Paula Mascarenhas e o diretor de Planejamento e Operações do BRDE, Otomar Vivian, oficializaram o financiamento, nesta terça-feira (8), em Porto Alegre.

"Esse investimento vai nos permitir cumprir alguns compromissos, que já figuravam no nosso plano de governo, e qualificar a infraestrutura da cidade, melhorando a mobilidade urbana. Além de investir em pavimentação, corredores de ônibus e ciclovias, nós vamos ter, também, mudanças na iluminação pública nas principais avenidas, o que vai, certamente, transformar a vida da cidade para melhor", pontuou a prefeita.

Vivian ressaltou a importância de investir no município. "As linhas de financiamento integram o programa Município Forte é BRDE e seguem a diretriz do governo do Estado de ampliar o apoio do banco aos municípios gaúchos. São parcerias que nos aproximam muito das demandas mais importantes das nossas prefeituras, o que traz impacto direto na melhoria de vida dos seus moradores. Mais do que oferecer crédito, o banco é parceiro na estruturação dos projetos para que os resultados aconteçam", destacou o dirigente.

Os recursos abrangerão duplicação, asfaltamento, drenagem e sinalização da avenida Francisco Caruccio, no bairro Três Vendas, além da substituição do sistema de iluminação pública convencional em vias públicas e praças.

A avenida Ferreira Viana está inserida no pacote de obras, com previsão de ter a pavimentação asfáltica revitalizada, assim como melhorias em passeios públicos, sinalização e drenagem em determinados trechos. As avenidas Juscelino Kubitschek de Oliveira e Fernando Osório terão ciclofaixas.

O sistema de iluminação em LED chegará às avenidas Ferreira Viana, Adolfo Fetter e Juscelino Kubitschek de Oliveira, com a substituição de 777 luminárias de vapor de sódio. Outra etapa prevê a implantação de LED nas avenidas Fernando Osório, Senador Salgado Filho, Zeferino Costa, Leopoldo Brod e 25 de Julho, com a troca de 838 unidades. O terceiro lote inclui a avenida Duque de Caxias e a praça 20 de Setembro, com a mudança de 539 luminárias.

Nos últimos anos, as parcerias entre Pelotas e a instituição financeira ultrapassam os R$ 15 milhões, e o banco já aprovou, internamente, outra operação com o município, de mais R$ 15 milhões, para investimentos previstos a partir de 2023.