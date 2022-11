Uruguaiana discute o fim gradual do uso de carroças

A prefeitura de Uruguaiana protocolou um projeto que prevê o fim do uso das carroças na cidade. O projeto vai oferecer auxílios econômico, social e material aos condutores dos veículos com tração animal. O objetivo é dar segurança e garantir alternativas de trabalho às pessoas. Além disso, o texto da lei busca combater a exploração animal gerada pela prática.

Conforme a proposta, podem ingressar no programa os proprietários das carroças e cavalos. A extinção do uso será gradual, sendo que os animais que permanecerem com as famílias passarão por microchipagem.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Maykol Goulart, a ideia do programa é oferecer as condições necessárias para que os condutores de carroças possam encontrar novas formas de renda e não precisem utilizar os animais para trabalhar.

O valor do auxílio econômico ainda está sendo definido com base no número de famílias que serão cadastradas. O amparo social consistirá no fornecimento de cestas básicas e acompanhamento das famílias através da secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

A prefeitura vai ofertar cursos profissionalizantes aos inscritos no programa. Os cursos serão nas mais diferentes áreas entre as quais a construção civil. Eles também receberão veículo alternativo para carga, o conhecido cavalo de lata, que vai possibilitar a continuidade da atividade para aqueles que assim desejarem.