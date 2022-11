O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, e autoridades participaram da cerimônia que marcou o início das obras do Complexo Poliesportivo do Cassino. O investimento total de quase R$ 1,2 milhão faz parte do projeto Estadual Avançar no Esporte, que entrega R$ 838.349,76 em recursos, com o restante em contrapartida do Município.

O que hoje ainda é um canteiro de obras entre as ruas Manoel Francisco Moita e a Caxias do Sul, em breve abrigará um moderno espaço para a comunidade. O Complexo terá uma quadra poliesportiva coberta, além de quadras de beach tênis, paddle e futevôlei. O local também contará com área de churrasqueiras, banheiros e vestiários. "É um dia histórico, demos o pontapé inicial para entregarmos a comunidade do cassino o seu primeiro Complexo Poliesportivo. Esse espaço oferecerá qualidade e conforto para quem pratica esportes, será um espaço amplo e completo, como os riograndinos merecem" disse Branco.

Vale destacar também que o complexo poderá atender os esportistas que tradicionalmente participam de jogos e competições na Praça Didio Duhá oportunizando espaço e estrutura. "O local também possibilitará trabalhar projetos que atendam crianças a adolescentes da região. É um antigo anseio da comunidade esportiva que está sendo atendido" explica o superintendente de Esporte, Deivid Pereira. A expectativa é concluir a obra em até seis meses.