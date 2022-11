Comércio de Caxias tem queda nas vendas em setembro

As vendas no comércio de Caxias do Sul apresentaram uma leve retração de 2,65% em setembro em relação ao mês anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento é de 15,41%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o incremento é de 5,5%, o que demonstra, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) local uma recuperação sólida no segundo semestre, superando em dois pontos percentuais o resultado apontado no mesmo índice em agosto.

O assessor de economia e estatística da CDL Caxias, Mosár Leandro Ness, afirma que, apesar do aquecimento da economia e da deflação registrada nos principais indicadores, a ausência de datas comemorativas e o bom desempenho em agosto puxaram o resultado do mês para baixo. "Analisando os resultados de médio e longo prazo, o desempenho do comércio apresenta números acumulados positivos e consistentes. Em setembro, o acumulado do ano chegou a 11,28% de crescimento na comparação com o mesmo período de 2021. A perspectiva segue otimista para o fechamento do ano, porque teremos ainda comemorações que, historicamente, puxam para cima os índices do comércio, como a Black Friday, a Copa do Mundo e o Natal, que é a celebração de maior movimento no varejo", projeta.