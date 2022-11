Feira de inovação vai até o dia 12 em Capão da Canoa

O município de Capão da Canoa vai sediar, até o dia 12 de novembro, a Feira de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. O evento reunirá mais de 20 palestrantes e diversos workshops relacionados ao tema e faz parte da programação da Semana do Empreendedorismo.

A programação do evento abrangerá exposição de startups de todo Estado e a presença de universidades como Ufrgs, Pucrs e Unisc, que também já se prepara para implementar projetos na área de inovação e tecnologia em Capão da Canoa. De acordo com o idealizador do projeto, Everson Michel, diretor de Inovação da Prefeitura, a feira surgiu a partir da necessidade de gerar novas matrizes econômicas para a região do Litoral Norte, criando uma comunidade com capacidade colaborativa entre os ecossistemas de inovação, unindo e compartilhando conhecimentos de inovação, tecnologia e empreendedorismo. "O nosso foco é desenvolver a inovação na região do Litoral Norte e apresentar as tendências dos eixos da construção civil, saúde e educação, através de uma experiência única e inigualável", conta.

A feira de inovação é parte do projeto "Capão, Cidade do Futuro", que será lançado durante o evento. O projeto está sendo desenvolvido por meio da prefeitura, com parceria com empresas do Sistema S, entidades, parques tecnológicos e associações. Segundo a secretária de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária, Almeí Ceconello dos Reis, o projeto é grandioso e promissor. "Esse trabalho que estamos realizando só foi possível porque construímos parcerias sólidas e buscamos envolver pessoas e instituições especializadas, focadas no desenvolvimento de pessoas", afirma.