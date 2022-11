Definida a programação do Festival de Séries de Novo Hamburgo

O festival que vai movimentar o cenário audiovisual nacional está com a programação completa definida. Com início no sábado (12), o I Festival de Séries de Novo Hamburgo é promovido pela Fantaspoa Produçõe,s em parceria com a Secretaria da Cultura de Novo Hamburgo (Secult). Com atividades na Casa das Artes, Teatro Paschoal Carlos Magno e na sede da Secult, o momento de celebração ao e fomento ao audiovisual se estende até o feriado de Proclamação da República (15).

Além das sessões de pitching dos 38 projetos participantes e rodadas de negócios com os players presentes, o festival trará diversas atrações gratuitas para a população de Novo Hamburgo. Entre as atividades confirmadas serão promovidas: oito cursos ministrados com nomes reconhecidos no mercado audiovisual, sessão musicada, exibições abertas e gratuitas dos pilotos selecionados com debates com os realizadores e uma grande festa de abertura e encerramento.

"A realização do evento é de grande relevância não só para a cidade de Novo Hamburgo, mas faz parte de um importante pilar da política audiovisual do município, que vem trabalhando fortemente no desenvolvimento de um Polo Audiovisual, abrangendo toda a cadeia produtiva e, assim, permitindo a evolução orgânica de uma estrutura que, em anos, se tornará modelo e referência para outros municípios brasileiros", destacam os diretores da Fantaspoa Produções João Fleck e Nicolas Tonsho.

"O Festival será uma oportunidade ímpar para que o audiovisual brasileiro organize ainda mais sua produção dirigida para os grandes players do mercado e, Novo Hamburgo, será palco desse momento impactante para a cultura nacional", avalia o secretário municipal da Cultura, Ralfe Cardoso. A programação está disponível no site (festivaldeseries.com.br).