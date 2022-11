Sonho de Natal de Canela terá atrações até o dia 15 de janeiro

A 35ª edição do Sonho de Natal de Canela já está em andamento na cidade, com apresentações em vários pontos turísticos. Iniciada no fim de outubro, as atividades, todas elas gratuitas, irão ocorrer até o dia 15 de janeiro e pretendem levar a magia da data para os turistas, moradores e visitantes que chegarem à cidade para conferir as atrações.

O Teatro Municipal da cidade é onde serão concentradas boa parte dos espetáculos. São cinco shows programados, incluindo o Celebration, um musical sobre o Natal. A Praça João Corrêa, na região central de Canela, também recebe shows e a Casa do Papai Noel, além da icônica Catedral de Pedra. Um dos símbolos da cidade volta a ter a descida do Bom Velhinho de rapel pela frente da igreja todos os dias (20h e 21h) além de um show de luzes (20h30 e 21h30).

A secretária municipal de Turismo e Cultura de Canela, Carla Reis, comentou, durante visita ao Jornal Cidades nesta terça-feira (8), que mais de 700 pessoas estão envolvidas no Sonho de Natal, desde os artistas ao pessoal que fica por de trás das cortinas. A grande maioria desses profissionais são canelenese ou trabalham na região da Serra, e o evento de Natal é uma das grandes oportunidades também para eles apresentarem o trabalho ao público. "São muitas pessoas envolvidas em diversos setores. Num dos shows chegamos a ter 200 pessoas no palco, de forma simultânea", conta.

Para oferecer as atrações de forma gratuita, a Prefeitura local banca o investimento, com parceiros privados. O orçamento previsto para esse ano está na casa de R$ 5,5 milhões, e a secretária afirma que 95% desse valor (ou seja, R$ 5,225 milhões) é fruto de verbas próprias do município - que ainda tenta vender cotas de patrocínio pendentes, ainda que a ausência de apoio não impeça o calendário de ser cumprido até janeiro.

O Sonho de Natal de Canela ainda tem o caráter solidário. As entradas para os shows no Teatro Municipal são trocadas por um quilo de alimento não perecível. Tudo que for arrecado será montado em cestas básicas e distribuídas para entidades e famílias carentes da cidade. Além disso, quem quiser adotar uma das cartinhas do Papai Noel pode fazê-la junto à Casa do Noel, na Praça João Corrêa, e optar pela entrega direta ou deixá-la no mesmo local. A distribuição deve ocorrer entre os dias 22 e 23 de dezembro. Toda a programação, pode ser conferida no site (sonhodenatal.com.br).