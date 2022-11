Testes da vacina contra dengue iniciam em voluntários de Pelotas

O estudo de eficácia e segurança da vacina criada através de pesquisa do Instituto Butantan começou nesta semana em Pelotas. Os testes, realizados pelo Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE/UFPel) vão contar com a participação de 350 voluntários. Além de Pelotas, outros 350 testes já começaram a ser feitos também em Porto Alegre.

As duas cidades gaúchas são as primeiras do país a realizarem os testes por serem consideradas regiões de baixa ocorrência da dengue. A pesquisa encontra-se no último estágio, o final da fase 3, de subestudo de consistência de lotes, em que os voluntários passam a receber o imunizante num processo de acompanhamento com cinco visitas ao Centro, durante um ano. A etapa atual consiste em ensaio clínico, duplo-cego randomizado controlado com placebo. Depois deste período o próximo passo será a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A previsão é de que a vacina seja liberada em 2024.

A diretora de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde do Município, Caroline Hoffmann, lembrou que a cidade já teve essa experiência durante a elaboração da vacina contra a Covid-19, encampada pelo Hospital Escola com todo o resultado positivo daquele estudo e agora mais um trabalho fundamental para a saúde. "A gente tem a sorte de termos na cidade uma universidade federal e um hospital escola que tem essa expertise e profissionais altamente capacitados para colaborar com a ciência. Tudo que vem pra contribuir com a saúde pública na busca de prevenção de doenças é sempre muito bem vindo", destacou Caroline

A previsão é de que sejam agendados, por dia, uma média de 10 voluntários para as entrevistas e triagens, antes da efetivação da aplicação da vacina. Para participar, os interessados devem ter entre 18 e 59 anos, nunca terem contraído dengue, não estarem gravidas, serem saudáveis e não possuírem doença crônica mal controlada.