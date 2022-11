Estrela busca alternativas para aliviar gargalos do trânsito nas vias

O trânsito municipal e seus reflexos estão sob debate em Estrela, no Vale do Taquari. A frota de carros cresceu 28% em uma década (2012 a 2022), e calculando-se apenas os emplacados no município, estima-se cerca de 30 mil veículos para 34 mil habitantes. Não bastasse, o município tem limitadores físicos, como o próprio Rio Taquari, e ruas centenárias, cujas características são menos propícias a mudanças.

Atento a isso, a prefeitura contratou serviço especializado para estudos de tráfego e alternativas de engenharia para sete pontos críticos iniciais como também locais de maior fluxo e congestionamento nos horários de pico, além das vagas de estacionamento disponíveis e suas taxas de ocupação. O prefeito Elmar Schneider comentou a situação. "São 30 mil veículos para 34 mil habitantes. Muitos outros transitam por nossas vias, apesar de emplacados em outras cidades, além de visitantes. Precisamos evoluir. Nossa principal rodovia está fazendo isso para atender a crescente demanda. Não pode ser diferente aqui", comentou.

Os representantes da empresa Soluções em Trânsito KM Zero, de Santa Cruz do Sul, apresentaram um balanço resumido daquelas que seriam as primeiras e mais urgentes mudanças. O estudo foi realizado a partir da presença dos profissionais da empresa, responsável por balanços em cidades como Guarulhos-SP, por mais de quatro meses em Estrela. Outro estudo apresentado aos presentes foi a análise técnica do trânsito para o tratamento e a solução de alguns pontos de conflito - sete principais - do município, incluindo sinalizações e obras necessárias.

Na área central estudada, segundo o levantamento da empresa, a taxa de ocupação das 1.250 vagas de estacionamento disponíveis é de 89% no período das 8h às 18h, e a taxa média de rotatividade de apenas 18,5%, sendo que em muitas, por várias vezes, a ocupação se dá por tempo integral. Segundo os representantes da empresa, cidades com apenas 50% da carga viária de Estrela já optaram pela modalidade.

Para o estacionamento na área central, a melhor proposta analisada foi a da implantação de um estacionamento rotativo pago. Este, que seria operado por empresa terceirizada, teria direito a parquímetros, aplicativo e pontos de venda no comércio, e contaria com monitores. A ideia ainda será debatida.