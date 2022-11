Nova espécie de réptil pré-histórico é descoberta em Agudo

Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais, publicaram um estudo no periódico científico Journal of Systematic Palaeontology descrevendo uma nova espécie de réptil que conviveu com os primeiros dinossauros. Embora o Rio Grande do Sul tenha ficado conhecido por abrigar alguns dos fósseis de dinossauros mais antigos do mundo, o estado também produz registros de diversos outros organismos que viveram junto com essas criaturas.

É o caso da nova descoberta feita no município de Agudo pelo paleontólogo Rodrigo Temp Müller e um grupo de estudantes de pós-graduação da UFSM. O fóssil foi escavado em junho deste ano, em um sítio com rochas que possuem cerca de 230 milhões de anos. Os elementos recuperados incluem uma perna completa, sendo que a configuração e as proporções dos dígitos do pé permitem classificá-la como pertencendo a um proterochampsídeo.

Esse é um grupo primitivo de répteis que são encontrados apenas no Brasil e na Argentina. Apesar de não haver um forte grau de parentesco com jacarés e crocodilos, a forma geral do corpo dos proterochampsídeos lembra muito a desses répteis, especialmente o focinho alongado. Por possuir uma série de características únicas, o exemplar foi reconhecido como uma nova espécie e recebeu o nome de Stenoscelida aurantiacus. O primeiro nome -Stenoscelida- vem do grego e significa perna delgada, já que o exemplar possui dimensões mais gráceis do membro posterior em relação aos seus parentes próximos. O segundo nome -aurantiacus- é derivado do latim e significa laranja, fazendo referência a coloração alaranjada dos leitos rochosos de onde o fóssil foi escavado.

Por conta da similaridade com jacarés, acredita-se que esses animais devem ter vivido próximos a corpos d'água, talvez até mesmo alimentando-se de maneira similar aos análogos modernos. Segundo os pesquisadores que participaram do estudo, uma das implicações mais importantes do novo achado está relacionada com a boa preservação do exemplar.

Desta maneira, o fóssil revelou informações inesperadas, como por exemplo, a presença de certas estruturas no fêmur que eram mais comumente encontradas em dinossauros. Essas estruturas servem como pontos de fixação de músculos. Esclarecer como esses tecidos estão arranjados é importante para entender como era a locomoção desses organismos. Saber que essas características comuns aos dinossauros já ocorriam em formas mais primitivas mostra que elas tiveram uma origem ainda mais antiga ou que surgiram independentemente mais vezes ao longo da evolução, um processo chamado de convergência evolutiva.