A plataforma Tudo Fácil Empresas, implementada pelo governo do Estado em dezembro de 2021, agora está disponível para os empreendedores de Caxias do Sul. O serviço possibilita, de forma online e gratuita, a abertura de empresas ligadas a atividades de baixo risco ambiental, de incêndio e sanitário em até 10 minutos e com dispensa do alvará de funcionamento.

A plataforma, coordenada pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul, busca reduzir a burocracia, dispensando as empresas do licenciamento dos órgãos municipais, corpo de bombeiros, vigilância sanitária e do meio ambiente estadual. Além disso, o portal possibilita que os empreendedores consigam, na mesma hora, o cadastro do CNPJ, alvará de funcionamento e a inscrição tributária municipal e estadual, não precisando recorrer a vários serviços.