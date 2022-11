Família Acolhedora é implementado em Santa Cruz do Sul

A secretaria municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Esporte de Santa Cruz do Sul lançou, nesta segunda-feira (7,) o serviço de acolhimento Família Acolhedora. Participaram da cerimônia autoridades municipais e representantes da rede socioassistencial do município.

O objetivo do serviço é cadastrar e capacitar famílias para receberem, por um período determinado de tempo, crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, retirando-as do acolhimento institucional e proporcionando a elas carinho, atenção e afeto, até que possam ser definitivamente adotadas. O serviço já existe em várias cidades do Brasil e, desde março, o município do Vale do Rio Pardo vem trabalhando em sua implementação.

Ao se pronunciar na abertura do evento, a prefeita Helena Hermany disse estar feliz em ver a causa da criança e do adolescente ser tratada como prioridade no município. Ela também aproveitou para conclamar a comunidade a fazer a sua parte, participando ativamente da iniciativa. "Sem o apoio das famílias, de nada adianta lançarmos este programa, precisamos de eco e reciprocidade", afirmou.

Para a promotora de Justiça Especializada de Santa Cruz do Sul, Danieli de Cássia Coelho, é chegada a oportunidade de fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes. "Hoje estamos plantando uma semente, mas temos que saber que o poder público não vai fazer este projeto caminhar sozinho. É necessário engajamento e comprometimento de toda a sociedade", disse.

O link para inscrição das famílias interessadas em se habilitar no Família Acolhedora já está disponível no site do município (santacruz.rs.gov.br). Para realizar o cadastro é necessário preencher o formulário e aguardar o contato da equipe técnica para informações sobre o processo de capacitação. Também nas redes sociais é possível encontrar respostas para diversas dúvidas a respeito do serviço.