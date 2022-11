São Leopoldo terá sarau às margens do Rio dos Sinos

Uma tarde de domingo multicultural em um dos cartões postais de São Leopoldo. Essa é a proposta do Sarau do Rio, que realiza a próxima edição no dia 13 de novembro, a partir das 13h, no Museu do Rio (Rua da Praia), à beira do Rio dos Sinos. Com entrada franca, o projeto apresenta uma programação variada para toda família, e a expectativa é receber cerca de 3 mil pessoas.

Ao ar livre, o público vai poder curtir espetáculos de teatro, papo literário Jader Santini, contações de histórias, oficina de arte com Klau Brentano, além das já tradicionais apresentações musicais, com destaque para Frank Jorge e Naipe de Sopros, que sobe ao palco principal às 18h45min. Os Bolheiros de São Léo, que divertem e encantam através das bolhas de sabão, também estarão entre as atrações. Nesta edição, são esperados mais de 30 expositores da Feira Criativa, que ficarão no pátio do Museu do Rio e ao longo da Rua da Praia.

Já dentro do Museu do Rio, os visitantes poderão conferir uma exposição de artes visuais assinada pela artista Malu Eduarda. Além das obras, a arquitetura e a história do museu poderão ser apreciadas. O local abriga objetos diversos, muitos doados pela própria comunidade leopoldense e da região, com o objetivo de manter viva a memória da Bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. A edificação onde hoje funciona o Museu do Rio dos Sinos é datada de meados do século XIX, aproximadamente no ano de 1863 e abrigava o Cais do Porto de São Leopoldo.