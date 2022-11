O município de Novo Hamburgo vai reduzir de R$ 5 para R$ 4 a tarifa municipal de ônibus cobrada dos usuários. A decisão da prefeita Fátima Daudt foi aprovada em reunião do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e de Transporte Público. O novo valor representa uma redução de 20% na tarifa e vai entrar em vigor na próxima terça-feira (15), e valerá até 30 de abril de 2023.

A prefeita já havia antecipado sua determinação pela redução do valor no dia 26 de setembro, assim que Novo Hamburgo foi confirmada como uma das cidades contempladas com os recursos federais. Ela ressalva, porém, que esta redução na tarifa até abril também depende da estabilidade no preço dos combustíveis e de políticas nacional e estadual no transporte público "Poupar um real em cada passagem representa muito para as famílias ao final de cada mês. Meu desejo é que elas possam gastar este dinheiro em alguma outra necessidade, o que fará nossa economia girar ainda mais, trazendo mais empregos e melhorando a vida de todos", enfatiza a prefeita.

O município do Vale do Sinos recebeu R$ 3.227.852,88 do governo federal, para compensar isenções dadas aos usuários do transporte. Serão cinco meses e meio com uma das menores tarifas da região metropolitana. No Rio Grande do Sul, foram contempladas 85 cidades. A medida foi incluída na chamada PEC dos Benefícios, aprovada em julho e que concedeu uma série de benefícios sociais.