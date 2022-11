Projetos sociais de quatro cidades do RS vão receber valores de iniciativa

O Santander Brasil deu início à 20ª edição do Amigo de Valor, maior campanha de destinação de Imposto de Renda para a garantia dos direitos das idosos, crianças e adolescentes do Brasil. No Rio Grande do Sul, seis projetos foram selecionados para participar.

Eles beneficiarão cerca de 670 pessoas em situação de vulnerabilidade social. São três projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes em Esteio, Santo Antônio da Patrulha e São Leopoldo; dois para o atendimento de pessoas idosas em Esteio e São Leopoldo e um para pessoas com deficiência em Vacaria.

De acordo com o superintendente executivo da rede sul do banco, Vitor Hugo Magni D Avila, o Amigo de Valor é um programa transformador que conta com total engajamento dos colaboradores do Banco porque tem um propósito forte. "Estamos celebrando os 20 anos do projeto com a ampliação no número de projetos atendidos aqui no Rio Grande do Sul. Nosso maior orgulho é poder participar, contribuindo e acompanhando de perto cada instituição no seu trabalho diário de cuidar daqueles que mais precisam do nosso apoio.", afirma D Avila.

Em Esteio, os programas apoiam as atuações do Centro Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente Vítimas de Violência e do projeto Idoso em Movimento, desenvolvidos pela administração púbica municipal. Em Santo Antônio da Patrulha, o projeto Núcleo SOS de Apoio à Família promovido pela entidade social Aldeias Infantis SOS Brasil.

Em São Leopoldo, o projeto Espaço @migo Digital e o Comum-Idade: Envelhecer com Direitos e Cuidados, ambos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Já em Vacaria, o projeto beneficiado é o Inovar para Transformar da ONG Passo Amigo.