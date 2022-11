Gravataí e Ufrgs firmam parceria para criar laboratório de dados

O município de Gravataí terá um laboratório de inteligência de dados inédito no Brasil. A parceria para a instalação foi firmada nesta segunda-feira (7), com a assinatura do prefeito Luiz Zaffalon e do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Carlos André Bulhões, em ato realizado na prefeitura.

O laboratório é resultado do convênio de cooperação entre o município e a instituição de ensino, por meio da Escola de Administração. Entre os objetivos estão o uso da inteligência de dados para promover a melhoria de serviços públicos, o envolvimento da pesquisa acadêmica na validação de modelos de utilização de dados para gestão municipal, a realização de testes-piloto sobre aplicações de ciências de dados e o apoio à geração de startups, à capacitação e à aceleração de talentos, entre outros.

A partir da cooperação, Gravataí passará a contar com um laboratório data science. Com indicadores, algoritmos, métricas e informações de todas as secretarias da administração municipal serão gerados dados que ajudarão tanto o poder público quanto o setor privado, na definição de políticas públicas, identificação de áreas e regiões da cidade mais adequadas para determinados investimentos e ações a serem potencializadas.

"Vai auxiliar nas decisões da prefeitura e ajudar o setor empreendedor, além de estimular a vinda de novas startups para Gravataí e desburocratizar a vida dos cidadãos", projeta a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Selma Fraga. O laboratório deve iniciar atividades a partir de março do ano que vem.