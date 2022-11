A Fundação Hospital Dr. Oswaldo Diesel, de Três Coroas, em parceria com a RGE iniciou uma campanha de arrecadação de recursos junto à comunidade e população local, na qual os clientes podem realizar as doações por meio da própria conta de energia. Os valores doados serão repassados ao hospital para custear a despesa com energia elétrica, além de melhorias e investimentos que poderão ser feitos com o valor excedente.