Lutador gaúcho vai abrir restaurante e boutique de carnes em Gramado

Inaugura em Gramado, na quinta-feira (10) uma novidade gastronômica em Gramado. A Werdum Premium Meats é a primeira unidade no Rio Grande do Sul de uma franquia de restaurantes voltados para a venda de carnes nobres da marca, além de utensílios e acompanhamentos para o verdadeiro churrasco. O diferencial de Gramado é que vai oferecer no mesmo espaço um restaurante, uma parrilla e uma boutique de carnes em um ambiente temático que presta homenagem ao renomado lutador e referência nas artes marciais, Fabrício Werdum.

Com 44 anos, o gaúcho é referência nas artes marciais, faixa preta de Jiu-Jitsu, três vezes vencedor do Campeonato Mundial, duas vezes campeão do ADCC e também um dos principais lutadores do MMA mundial nos torneios UFC, Pride e Strikeforce. O restaurante é localizado na avenida das Hortênsias 1370, e uma iniciativa dos sócios Fabiano de Borba e Vanessa Zulian

O destaque fica para o cardápio, desenvolvido pela chef paranaense Tatianna Cirinno. Especialista em carnes, escritora e charcuteira, além de membro integral da seleção brasileira de açougueiros, escreveu o livro Charcutaria Antiga, que ganhou o Oscar da literatura gastronômica "Gourmand Word Cookbook Awards" e foi reconhecido pela Unesco pela sua importância gastronômica mundial na categoria carnes em 2020. Ela implementou cardápios em diversos países, prestando consultoria para o reconhecido Chef Francis Mallmann.