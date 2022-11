Feirão oportuniza a negociação de dívidas em Caxias do Sul

A quinta edição do Super Feirão Zero Dívida pretende mobilizar a cidade de Caxias do Sul e toda a região, a partir desta segunda-feira, dia 7, até o dia 18 de novembro. Trata-se da maior ação coordenada de redução à inadimplência no Rio Grande do Sul. São mais de 135 entidades e 200 cidades gaúchas, com realização virtual durante todo o período.

A campanha ganha motivação especial, neste ano, com o crescente aumento dos consumidores com débitos em atraso no Estado. De acordo com o Indicador de Inadimplência da CDL Porto Alegre - apurado a partir da base de informações restritivas da Boa Vista SCPC -, em setembro de 2022, o percentual de pessoas físicas com algum tipo de limitação em crédito, cheque ou protesto somou 29,5% no Rio Grande do Sul, em setembro de 2022. Conforme a apuração, o percentual supera a média nacional (29,1%) e atinge seu recorde desde fevereiro, mês que marca o início da análise.

O feirão tem o objetivo de promover a sustentabilidade do crédito regional, ajudando os consumidores e as empresas a zerarem suas dívidas. O Super Feirão Zero Dívida trará descontos e condições vantajosas aos consumidores, além de configurar uma oportunidade para os lojistas recuperarem ativos, por meio de uma boa renegociação com benefícios. Este movimento de enfrentar a inadimplência é prioritário para melhorar a qualidade de vida das pessoas e favorecer o ambiente de negócios.

A iniciativa tem a adesão de mais de 2 mil empresas do comércio, bancos, instituições de ensino e financeiras que estarão reunidas em uma grande mobilização para oportunizar uma melhor condição financeira aos gaúchos e propiciar a todos a entrada em 2023 com as contas em dia: "O comércio está preparado para receber os consumidores com novidades para as vendas e o Super Feirão Zero Dívida é uma oportunidade para que as famílias possam se organizar para as festas de final de ano", afirma Rossano Boff, presidente do Sindilojas Caxias.

Para participar, o consumidor deverá acessar o site do Super Feirão Zero Dívida e começar uma conversa com o assistente virtual 'Renê' que, por meio de um chat, auxilia na negociação com as empresas credoras e proporciona mais agilidade ao processo. As empresas participantes devem oferecer condições especiais de negociação, desde descontos até ampliação de prazos para pagamentos.

No ano passado, o Super Feirão Zero Dívida atingiu um patamar recorde em atendimentos a consumidores, com mais de 21 mil consultas realizadas no site do evento. Em todo o Estado, cerca de R$ 8 milhões em dívidas ativas foram encaminhadas para negociação com as empresas credoras.