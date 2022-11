Prefeitura assina ordem de início para a construção de 359 banheiros em casas populares de Canoas

O prefeito em exercício de Canoas, Nedy de Vargas Marques, assinou a ordem de serviço para o início da construção de 359 banheiros em casas populares da cidade. O projeto Nenhuma Casa sem Banheiro é uma parceria entre Estado, município e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU), com um investimento de R$ 4.6 milhões, e contempla algumas cidades do Estado.Para o prefeito, o programa é de fundamental importância e leva dignidade às pessoas. "Estamos em 2022, na terceira maior cidade do Rio Grande do Sul e é impossível admitirmos que ainda tenhamos famílias que moram em casas que não tenham banheiro. Fazemos política alicerçada em quatro pilares e um deles, é cuidar das pessoas", disse.