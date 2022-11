Iniciam as reuniões sobre licitação do transporte público em Santa Maria

Ao todo, 40 pessoas compareceram na primeira reunião pública sobre a licitação do transporte coletivo de Santa Maria. O encontro com a comunidade do bairro Camobi ocorreu no CTG Sentinela da Querência. Na ocasião, o prefeito Jorge Pozzobom e o secretário da Mobilidade Urbana, Orion Ponsi, apresentaram os detalhes do processo e ouviram sugestões dos moradores do bairro para melhorar o sistema. Há ainda outras 11 reuniões previstas, em todas as regiões de Santa Maria, e mais uma audiência pública, de caráter formal, em 24 de novembro, na Praça Saldanha Marinho, às 19h.

Os presentes puderem conhecer as exigências da licitação para a empresa que irá operar as linhas de ônibus. Entre as informações apresentadas, está o número de linhas, no total de 20, a unificação das tarifas urbanas e distritais (não haverá mais diferença de preço entre os ônibus das zonas urbanas e rurais), a quantidade de ônibus que terão ar-condicionado, prevista em 30% da frota, a idade média dos ônibus, que será de oito anos, e a quantidade de cobradores exigidos: de 25% a 28% dos ônibus, nas linhas mais demandadas e nos horários de pico.

As novas tecnologias também foram tema da apresentação. A empresa vencedora do processo precisará aceitar cartões de crédito e de débito, bem como QR Code, para pagamento da passagem. Ao mesmo tempo, os ônibus terão câmeras de videomonitoramento interno, para maior segurança aos passageiros. E o que é bastante aguardado pelos usuários, um novo aplicativo para acompanhamento dos horários dos ônibus, também constará no contrato. Todas as tecnologias estarão interligadas ao Centro de Controle Operacional no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria, na Avenida Nossa Senhora Medianeira. O novo contrato tem previsão de duração de 10 anos.