Esteio torna permanente programa de renda criado na pandemia

A prefeitura de Esteio lançou, na sexta-feira (4), o programa Renda Certa. A iniciativa, que tem caráter permanente, prevê a transferência de renda a pessoas em vulnerabilidade para que, num prazo de 12 meses, nenhum morador da cidade esteja em situação de extrema pobreza. As primeiras famílias contempladas pela medida receberam durante o ato, realizado no Salão Nobre do Paço Municipal, os cartões eletrônicos nos quais serão depositados os valores do programa.

Os contemplados receberão auxílio mensal em faixas de valores conforme o número de pessoas no grupo familiar: R$ 110,00 por integrante em composições familiares acima de seis membros; R$ 120, até cinco membros; R$ 140, até quatro membros; R$ 160, até três membros; R$ 180, para dois membros; e R$ 200, quando for apenas um indivíduo. O valor será disponibilizado em um cartão magnético. Ele poderá ser utilizado, exclusivamente, no comércio local para a compra de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e medicamentos.

Assim como na primeira edição do Renda Certa, realizada de forma emergencial durante a pandemia de covid-19, a prefeitura assinou termo de fomento com o Instituto Educacional, Social e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul - Cufa Esteio para operacionalização e execução do programa, que terá duração de 12 meses. Por enquanto, 65 famílias já estão com contas abertas para receber o benefício, mas a atualização de dados, triagem e visitas domiciliares para inclusão de pessoas no programa seguem em andamento. Uma projeção inicial apontou que até 649 famílias esteienses possam ser atingidas pelo projeto, totalizando 1.301 pessoas. A Prefeitura prevê um repasse de R$ 2,349 milhões para a ação.

Mensalmente, uma avaliação será realizada para verificar se o beneficiário ainda se enquadra nos critérios para participação no Renda Certa. Para permanecer na iniciativa, os contemplados deverão acompanhar cursos e atividades voltadas ao empreendedorismo, geração de trabalho e renda e preparação para a inserção no mercado de trabalho, que serão organizados pela Prefeitura. No caso de terem crianças em casa, manter a frequência delas na escola, estar em dia com a cobertura das vacinas e cuidar que estejam com o peso adequado.