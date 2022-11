Prefeitura reduz prazo para emitir licenças em Lajeado

A Prefeitura de Lajeado passa a emitir, em até 72 horas, os seguintes documentos ambientais: Licença de Operação (LO), Renovação de Licença, Autorização de Movimentação de Solo e Autorização de Detonação de Rochas. Com a reestruturação do processo de emissão da LO, foi possível reduzir o prazo, que chegava a ser de até um ano, para o novo período de três dias úteis.

O titular da Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Luís André Benoitt, explica que a reestruturação interna e os investimentos tornaram possível reduzir significativamente a fila da emissão de licenças. "Há cinco anos, o tempo de análise de uma Licença de Operação e de renovação era de praticamente um ano. Trabalhamos em conjunto, organizamos a equipe técnica e conseguimos ir reduzindo o tempo de espera para emissão da licença", esclarece o secretário.

A Licença de Operação é um documento de adequação de um empreendimento às normas e às legislações ambientais. Conforme Benoitt, a redução deste prazo de emissão torna o município mais atrativo para receber novas empresas. "Além do aumento do número de profissionais técnicos, também realizamos atendimentos na secretaria aos sábados. Essas ações auxiliaram muito no fluxo dos expedientes e na resolução da demanda represada. Importante ressaltar que a redução do tempo para emissão da licença não significa menor cuidado com o ambiente, pois as exigências são as mesmas. Conseguimos ganhar tempo em etapas burocráticas sem descuidar da importância de observar a lei e prevenir problemas ambientais", ressalta Benoitt.